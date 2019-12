Splendidi cuccioli cercano famiglia. Chi li adotta?

Questa rubrica nasce con l'intento di aiutare i nostri amici animali. Inviate le vostre segnalazioni su adozioni o smarrimenti all'indirizzo redazione@leccesette.it, allegando le foto e specificando contatti, luogo dove si trova, informazioni sulle condizioni di salute dell'animale, età, peso, eventuale luogo/data e ora dello smarrimento. Selezioneremo le vostre richieste. Specificate nell'oggetto della mail la voce "Adottami" o "Cercami".



"Regalo cuccioli, femmine nere, maschio nero e marrone, LECCE E PROVINCIA.

CONTATTARE IN PRIVATO ( Clicca qui). possibile consegna per chi non fosse automunito"