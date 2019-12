Microcar in fiamme nella notte, secondo episodio in due giorni ad Acquarica-Presicce

Un altro incendio d'auto notturno ha interessato Presicce-Acquarica: una microcar parcheggiata in via Matteotti e di proprietà di un uomo del posto è stata distrutta dalle fiamme. Il rogo è divampato a mezzanotte circa e non ha interessato altri mezzi. Sul luogo i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e i carabinieri che non hanno trovato tracce di un eventuale dolo.

Due giorni fa, come detto, le fiamme hanno interessato ls Bmw di un pensionato