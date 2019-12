Arcelor Mittal pronta a lasciare Taranto in cambio di un miliardo: la proposta al Governo

La multinazionale ha inviato una lettera al Mise ma il govberno chiede il doppio della cifra.

Arcelor Mittal pronta a dire addio all'Ilva in cambio di un miliardo di euro. Lo scrivono oggi alcuni quotidiani che riferiscono di una lettera che sarebbe stata inviata dalla multinazionale al ministero dello Sviluppo Economico con una proposta per lasciare gli impianti entro aprile.