Solidarietà, tornano i banchetti di Natale Unicef

In vendita gadget e le classiche pigotte.

Torna anche per il Natale 2019 il banchetto Unicef con gadget e pigotte. Il banchetto Unicef sarà presente in una delle sale dell’ex Convitto Palmieri a Lecce, con i gadget e le pigotte, nei giorni: 14 e 15 dicembre, 21 e 22 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00.

Inoltre è aperta anche la sede, in via Cicolella n. 9 c/o palazzo del Provveditorato, tutti i pomeriggi (escluso i venerdì, sabato e domenica), dalle ore 17.00 alle ore 19.00.