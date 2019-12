Carceri pugliesi sempre più affollate: a Lecce sale al 174%

I dati dell'associazione Antigone: gli stranieri sono solo il 12% dei detenuti totali.

Aumentano i detenuti e le carceri pugliesi registrano dati allarmanti. Lo rileva l' Osservatorio dell'associazione Antigone che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale in Italia. Il tasso di sovraffollamento è del 166,3% con un incremento nell’anno 2019 pari al 3,4%. Il dato più preoccupante, come dichiarato nel corso dell’ultima visita dell’Osservatorio di Antigone a maggio, è quello dell’Istituto “Carmelo Magli” di Taranto che si attesta al 200%.

Non va assolutamente meglio negli altri 10 istituti di pena della Puglia. “Nelle galere di Foggia, Brindisi e Lecce il tasso di affollamento è ben al di sopra della media regionale con percentuali rispettivamente del 171%, 172% e 174% - fa sapere l'associazione - nonostante l’allarme sulla crescita dei reati commessi da stranieri, va detto che questi contribuiscono in maniera contenuta all’aumento delle persone ristrette in carcere, rappresentando il 12% nelle carceri regionali.