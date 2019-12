Subisce violenze continue per undici anni, l’incubo finisce: ex marito in carcere

Le violenze continue sono avvenute tra il 2004 e il 2015: ora l’uomo dovrà scontare più di 5 anni in carcere.

Undici anni di violenze subite da parte dell’ex marito: l’incubo di una donna salentina è finito con l’arresto definitivo dell’uomo, che dovrà scontare la propria pena in carcere. I carabinieri di Ruffano, infatti, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce nei confronti di un 51enne violento.