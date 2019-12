Droga nascosta nella stampante e nello sgabuzzino: arresti a Supersano e Melissano

Due soggetti sono stati arrestati dopo la perquisizione dei rispettivi domicili.

Arresti per droga tra Supersano e Melissano: nel primo caso, i carabinieri di Ruffano, col supporto di personale dello squadrone eliportato cacciatori Puglia e personale N.o.r. - sezione operativa hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Salvatore Anastasia, 33enne del posto, sorpreso nella propria abitazione con un involucro contenente 27,70 grammi di cocaina, occultata nella stampante, un altro involucro con 4,3 grammi di hashish, un terzo involucro con 2,3 grammi di marijuana, insieme a materiale utile al confezionamento.

Tutto il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è finito ai domiciliari.