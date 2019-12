Imbarcazione in avaria al largo di Torre Vado, i pescatori si gettano in mare

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio : adesso sono in corso le operazioni di bonifica.

È stata un’avaria a causare l’incagliamento di un peschereccio al largo di Torre Vado, mentre il mare era in burrasca. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30. I tre pescatori a bordo dell’imbarcazione non hanno potuto più governarla e sono andati alla deriva sotto costa, per fortuna mentre erano in corso le operazioni di rientro.

Per poter rientrare a casa però, i tre pescatori si sono dovuti gettare in mare e guadagnare la riva: per fortuna la barca era a pochi metri dalla linea di costa. Nessuno degli occupanti ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto il personale della Guardia costiera.