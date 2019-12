Amanti della lettura, incontri tra amanti: nasce il primo Speed Date Letterario

Nel Salento, per la prima volta, il format dell’appuntamento al buio più famoso al mondo proposto per gli appassionati della lettura organizzato da Vecchio Stampo Lecce, il prossimo 13 dicembre.

Lettori voraci, occasionali, frugali, monotematici o eclettici: tutti possono partecipare allo Speed Date Letterario, basta aver letto e amato un libro o essere appassionati di un genere letterario in particolare. L’incontro vede i lettori confrontarsi a due a due, sedendo l’uno di fronte all’altro. In 200 secondi di tempo avranno modo di conoscere le rispettive letture, parlarne e cogliere la prima impressione. Allo scadere del tempo si cambia di posto, permettendo così a ciascun partecipante di effettuare un nuovo incontro. L’incontro sarà condotto e facilitato dalla giornalista Silvia Cazzato.

L’evento, che organizzato da Vecchio Stampo Lecce, il prossimo 13 dicembre a partire dalle ore 20, è pensato per trascorrere una serata in compagnia di persone che condividono la passione per la lettura, trovare stimoli per nuove scoperte letterarie, lasciarsi emozionare dai racconti di altri lettori e, perché no, stringere nuove relazioni.

Lo Speed Date Letterario inaugura una serie di incontri dove è possibile parlare e condividere i propri hobby e interessi: viaggiatori, cinefili, amanti della musica, collezionisti e artisti.