Chocomoments: a Gallipoli tre giorni al sapore di cioccolato

Da domani, venerdì 6 a domenica 8 dicembre, va in scena la rassegna dedicata al cacao.

Approda sulle coste del Salento l’evento itinerante che muove in ogni angolo d’Italia migliaia di appassionati. Chocomoments, la grande festa del cioccolato artigianale, farà tappa a Gallipoli da venerdì a domenica: tre giorni di iniziative per tutti i gusti e tutte le fasce d’età, con il cacao a fare da comune denominatore della proposta. Organizzata in partnership con Sunrise management e Associazione Commercianti e Imprenditori Gallipoli, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la manifestazione prevede le attività della Fabbrica di Cioccolato e gli stand della Mostra Mercato. In programma laboratori per bambini, lezioni per adulti e cooking show e l’irresistibile spettacolo della tavoletta da Guinness dei primati: 15 metri di cioccolato per illuminare di gioia gli occhi (e il palato) di tutti i buongustai. Sede della manifestazione sarà Piazza Tellini, con gli stand aperti venerdì e sabato dalle 10:00 alle 23:30, domenica dalle 10 alle 20.

PER I PIÙ PICCOLI

Choco Baby è il laboratorio dedicato ai maestri cioccolatieri di domani. Sotto l’esperta guida degli artigiani della Fabbrica di Cioccolato, i bambini impareranno a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa: un’opportunità per apprendere giocando che verrà proposta domenica e lunedì dalle 15:30 alle 17:30. A disposizione dei più piccoli tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Il costo di partecipazione è di 5 euro, non è necessaria la prenotazione

VEDERE E ASSAGGIARE

Ben 15 metri di delizioso cioccolato. Tanto misurerà la maxi tavoletta che sarà realizzata dai maestri cioccolatieri di Chocomoments, a partire dalle 18:00 di sabato. Il programma della kermesse prevede inoltre due appassionanti momenti live dedicati all’arte cioccolatiera: sabato alle 15:00 lo show cooking “Come nasce una Sacher?”, domenica alle 18:00 “Come nasce una pralina?”. Attività, quelle messe in calendario dalla Fabbrica di Cioccolato, che permetteranno a tutti i presenti di assistere in presa diretta alle varie fasi di lavorazione, calandosi nel clima di un vero e proprio laboratorio artigianale.

I SEGRETI DELL’ARTIGIANO

Sabato e domenica, dalle 10 alle 12, sarà possibile partecipare al “Corso base di lavorazione del cioccolato”, incontro formativo che permetterà di apprendere i primi “trucchi del mestiere” dagli esperti della Fabbrica di Cioccolato. Il costo di partecipazione è di 30 euro: è obbligatoria la prenotazione, effettuabile scrivendo all’indirizzo di posta elettronica giancarlo.maestrone@gmail.com.

CLIMA NATALIZIO

Domenica, a partire dalle ore 18:00, spazio al divertimento e alla tradizione con i “Giochi tipici natalizi”, tra cui il “Tirapalle gigante” - rivisitazione della tombolata con la presenza di due presentatori d’eccezione.

NON SOLO CACAO

Oltre al cioccolato, ci saranno anche altri “ingredienti” a insaporire il fine settimana della città emiliana. Sabato alle 18:00, infatti, è prevista la premiazione degli atleti di tennistavolo dell’Associazione Batti5, mentre domenica alle 18:30 saranno gli atleti di Ever Green Calcio e Gallipoli Calcio.