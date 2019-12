Festività, pronti gli eventi e il piano mobilità: ztl, parcheggi gratuiti e navette

Presentato dal Comune il programma per le festività natalizie, con eventi e soprattutto con uno specifico piano viabilità che ripropone parcheggi gratuiti, navette e ztl.

Lecce si prepara alle festività natalizie con un fitto programmi di eventi dal titolo “Natale che spettacolo” e con un piano mobilità ad hoc. Con una conferenza stampa, tenutasi nella mattinata, l’amministrazione ha fornito i dettagli del caso. In particolare, per quanto concerne la mobilità, nel periodo festivo, essa si arricchirà di servizi gratuiti per i cittadini che sceglieranno di raggiungere il centro in navetta e di una maggiore protezione della città antica con l’allargamento degli orari della ztl, che partirà nei giorni feriali, dal 14 dicembre dalle 19 invece che dalle 21.

I servizi offerti quest’anno fanno tesoro dei dati inerenti le esperienze dei piani mobilità messi in campo nei periodi festivi del 2017 e 2018.

Il servizio gratuito di parcheggio e navetta prenderà il via il 14 dicembre e si protrarrà fino al 6 gennaio. Ogni giorno, dalle 15.45 alle ore 01 i mezzi di Sgm partiranno dai parcheggi gratuiti di Foro Boario (Linea Rossa) e Settelacquare (Linea Verde) verso il centro città con frequenze dai 10 minuti (nelle fasce orario di punta) ai 15 minuti.

Saranno meglio collegati al centro con il servizio ordinario di Trasporto pubblico locale due dei quartieri più popolosi di Lecce: San Pio (compresa l’area di Borgo Pace), con la linea 28 e il quartiere Leuca con la linea 23. Dal 14 dicembre entrambe le linee saranno potenziate, passando dalla attuale frequenza di passaggio dei mezzi (45 minuti) alla frequenza di 20 minuti.

I servizi gratuiti di navetta saranno integrati dal provvedimento di estensione della sosta tariffata ai giorni festivi. A partire da domenica 15 dicembre e fino al 6 gennaio le domeniche e i festivi le aree di parcheggio coperte dalle strisce blu saranno soggette alla ordinaria tariffazione. Il provvedimento è utile per finanziare il servizio gratuito di parcheggio e navetta, incoraggiando gli automobili a dirigersi verso le aree di sosta gratuite di Foro Boario (360 posti auto), Settelacquare (400 posti auto) e le altre aree messe a disposizione del Comune da Università, Asl e Camera di Commercio.