Cooperativa Nuova Era, cade l'interdittiva antimafia: sospiro di sollievo per i lavoratori

La società di Scorrano era stata travolta nell'operazione "Tornado" che ha interessato anche il Comune con il sindaco Stefanelli, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Sospesa l'interdittiva antimafia per la cooperativa Nuova Era di Scorrano: tirano un sospiro di sollievo i 100 dipendenti della società finita nell'occhio del ciclone a seguito dell'operazione Tornado che ha coinvolto il sindaco Guido Nicola Stefanelli, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa perché si ritiene abbia promesso appalti per la gestione di un bar e di parcheggi nel Parco La Favorita ai clan locali, in cambio di sostegno elettorale.