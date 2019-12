Ubriaco, picchia la compagna e poi cerca di sfuggire ai carabinieri

Picchiava la donna anche davanti ai figli minorenni fin dal 2003.



È stato sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla convivente. Si tratta di un disoccupato di Latiano che durante la serata del 3 dicembre scorso ha aggredito la sua compagna per futili motivi colpendola con calci, schiaffi e pugni e provocandole lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Inoltre, notando l’arrivo della pattuglia, l'uomo è salito a bordo dell’auto, allontanandosi a forte velocità, venendo tuttavia bloccato poco distante dall’abitazione. L'aggressore è stato riscontrato positivo all’alcol, con un tasso superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata. La vittima ha inoltre dichiarato di subire tali violenze, umiliazioni e maltrattamenti costantemente dall’inizio della loro relazione, avviata nel 2003, anche in presenza dei figli minori, precisando di non aver mai denunciato per timore di ritorsioni.