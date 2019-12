Botti illegali fabbricati nel box auto: sequestrato un quintale di materiale esplodente, due arresti

L'operazione "Santa Barbara" della polizia del Commissariato di Gallipoli.

Un quintale di materiale esplodente e tutto il necessario per realizzare botti artigianali illegali: è la scoperta effettuata dai poliziotti del Commissariato di Gallipoli in due box di pertinenza di due villette, in pieno centro urbano. I due residenti delle abitazioni, Domenico e Amodio Maggio di 56 e 39 anni di Sannicola, già noti per fatti specifici, sono stati arrestati per il reato di fabbricazione in casa, senza licenza, di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno privi di contrassegno CE.

La scoperta è avvenuta nell'ambito dei controlli degli uomini del Commissariato guidato dalla vicequestore Monica Sammati, in previsione delle imminenti festività natalizie.

Insieme al materiale esplodente non classificato, sono stati ritrovati circa 80 scatoli che contenevano tutto il materiale inerte necessario per la fabbricazione ed il confezionamento degli artifizi pirotecnici: carta da imballaggio, spago, micce, spolette, candelotti e polvere pirica sfusa.

Il sequestro del materiale esplodente da parte dei poliziotti ha evitato, in considerazione della quantità e della potenza micidiale dello stesso, il rischio di una deflagrazione accidentale in un complesso abitativo di villette a schiera: l’attività illegale di fabbricazione e detenzione dei fuochi d’artificio avveniva senza scrupoli nei piani sottostanti le abitazioni con il rischio concreto per la salute e l’incolumità fisica degli acquirenti ed utilizzatori, e tra questi anche giovanissimi, che nei prossimi giorni avrebbero potuto maneggiare prodotti pirotecnici non sicuri.