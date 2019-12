Scontri con mazze e pietre prima di Casarano-Taranto Dilettanti: altre quattro denunce

La partita del camionato Dilettanti si giocò l'8 settembre scorso.

Nei giorni scorsi sono stati denunciati dagli agenti della Digos di Lecce 4 tifosi, due riconducibili agli ultrà della tifoseria organizzata del Taranto e due a quella del Casarano, responsabili dei tafferugli avvenuti prima dell’incontro Casarano-Taranto del campionato regionale Dilettanti tenutasi l’8 settembre. In quell'occasione i due gruppi di tifosi contrapposti si sono affrontati con il lancio di sassi, bottiglie, cinghie e aste e, solo per mera casualità, non ci fu epilogo ben peggiore.