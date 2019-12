“Luoghi della Bellezza Puglia 2020”, oggi la presentazione a Lecce

L’agenda artistico letteraria a cura di Flavia Pankiewicz si presenta alle 17.30 presso lo storico ristorante Villa della Monica, con interventi di Carlo Alberto Augieri, Salvatore Cosentino e Carmen De Stasio. Saranno presenti scrittori, poeti, artisti e fotografi inclusi nella raccolta.





Si presenta oggi, 5 dicembre, alle 17.30, a Lecce, presso lo storico edificio del ristorante Villa Della Monica, l’agenda artistico letteraria “Luoghi della Bellezza Puglia”, delle Edizioni Luoghinteriori di Città di Castello, a cura di Flavia Pankiewicz, giornalista e scrittrice.

Oltre alla curatrice interverranno come relatori: Carlo Alberto Augieri, ordinario di Critica Letteraria e Letterature comparate dell’Università del Salento, Salvatore Cosentino, sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Lecce e autore teatrale, e Carmen De Stasio, scrittore, saggista e critico, oltre a numerosi scrittori, poeti, artisti e fotografi.

Interverranno il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, e la Prof. Manuela De Giorgi, delegata dell’Università del Salento alla valorizzazione del Territorio, in rappresentanza del Rettore, Fabio Pollice.

Dopo il successo dello scorso anno l’iniziativa si rinnova con una edizione 2020 con oltre cento inserti con poesie, brani di prosa, fotografie artistiche e di opere d’arte, tutte di autori pugliesi o fortemente legati alla Puglia, con tante presenze di fama nazionale e internazionale. Non mancano le biografie complete dei singoli autori e la prefazione della curatrice, oltre al tradizionale diario.

L’iniziativa si propone di portare la bellezza dell’arte e della poesia nella quotidianità ed è stata possibile grazie anche al sostegno delle Cantine Due Palme e di alcuni Lions Club e Rotary Club di Puglia.

Innumerevoli le presenze leccesi e salentine, a cominciare da quella degli stessi Cosentino e Augieri, presenti nella rassegna con loro testi. E poi Christian Cordella, di stanza a Los Angeles, costume concept artist di film di grande successo, presente con l’immagine della tuta di astronauta di Brad Pitt, disegnata per il recente Ad Astra. L’opera contiene inoltre poesie di Rita Rucco, Toti Bellone, Franco De Jaco, Gabriella Marrella, Roberta Lenzi e brani di prosa di Roberto Lupo e Domenico Lenzi. Oltre ad una poesia del grande Vittorio Bodini e testi del più grande poeta dialettale del Salento, il cavallinese Giuseppe De Dominicis. Con fotografie artistiche sono presenti Caterina Gerardi, Fabio De Marini e Giuseppe Piccioli Resta, specialista di fotografia subacquea. Con immagini di opere d’arte di vario tipo: Raffaele Quida, Luigi Presicce, Bruno Maggio, Mario Calcagnile, Luigi De Mitri, Fernando Schiavano e l’indimenticabile Nino Della Notte. E naturalmente molti altri autori di altre aree di Puglia.

L’agenda è stata presentata a Brindisi il 3 dicembre, a Palazzo Granafei Nervegna, in un evento a cura del Lions Club Brindisi, e sarà presentata a Taranto, presso il CRAC (centro ricerca arte contemporanea) di Giulio De Mitri, il 10 dicembre, e a Bari, il 17, presso la sala conferenze dell’Ordine dei giornalisti, dove interverranno a relazionare anche Lino Patruno e Antonella Marino.