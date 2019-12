Tennis tavolo, sfida al vertice tra Otranto e Spongano per la "prima" della nuova palestra

Sabato prossimo sfida valida per la vetta del girone D della serie D: e s’inaugura la nuova palestra della scuola secondaria di Otranto.

Una sfida di vertice nel girone D della serie D del campionato di Tennis tavolo, per la “prima” della nuova palestra della scuola secondaria di Otranto: appuntamento sabato prossimo, a partire dalle 16, con un appuntamento di sport molto atteso che vedrà la squadra locale, la Dok TT Otranto, prima nel girone, dopo un percorso netto fatto di sei vittorie consecutive, contro la formazione ospite della TT Spongano Corvagri, seconda dopo cinque vittorie e un pareggio.

Nella settima giornata di andata, dunque, un solo punto distacca le due compagini in una sfida per la testa della classifica. Match nel match è il probabile scontro tra gli unici due giocatori ancora imbattuti nell’intero torneo, ovvero l’asso sponganese Vittorio Giuseppe Alemanno e l’alfiere otrantino, Giuseppe De Matteis, per un incontro che si preannuncia spettacolare.