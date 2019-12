Raccolta alimentare per le famiglie bisognose: torna la Cantina della solidarietà

Appuntamento a Tuglie, sabato 7 dicembre, dalle 15.30 alle 20.30.

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà e alla riscoperta del Natale di una volta, quello autentico e genuino grazie a “La Cantina della Solidarietà”. Per il quinto anno consecutivo, infatti, gli antichi portoni della "Cantina Antonio Mottura", al civico 85 di via Nino Bixio, si schiudono per accogliere una grande raccolta alimentare da destinare alle famiglie bisognose di Tuglie, grazie all'impegno della Caritas parrocchiale.

La raccolta che si svolge sabato 7 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, prevede la raccolta non solo di generi alimentari a lunga conservazioni, ma anche di dolci natalizi in modo tale da poter far trascorrere anche a chi è più bisognoso un Natale sereno. Durante il pomeriggio è possibile visitare il presepe realizzato, sempre all’interno della cantina, secondo la tradizione salentina, ovvero con carta roccia, legna, pietre, muschi e vegetazione della macchia mediterranea. Inoltre, si possono anche ammirare gli utensili della vita contadina di un tempo. La raccolta alimentare è organizzata dall'Associazione Culturale "Festival Nazionale del Libro", Associazione Giovani Crisalide, 73058 - Codice di Avviamento Culturale in collaborazione con la Caritas della Parrocchia Maria Ss. Annunziata di Tuglie.