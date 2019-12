Tim Cup, Lecce al "Mazza" contro la Spal: probabili formazioni

Alle 18, con diretta RaiSport, i salentini si giocano il passaggio agli ottavi dove attende il Milan. Spazio alle seconde linee.

Alle ore 18, con diretta su RaiSport, il Lecce ritorna a Ferrara ad affrontare la Spal dopo il successo di fine settembre in campionato, per guadagnarsi gli ottavi di finale di Tim Cup e andare a sfidare il Milan a gennaio. Mister Fabio Liverani, saggiamente, praticherà un corposo turnover tenendo conto anche che domenica, al “Via del Mare”, arriverà il Genoa per un fondamentale scontro salvezza.

Il tecnico giallorosso, quindi, dovrebbe dare spazio alle cosiddette seconde linee con Vigorito tra i pali; Benzar, Rossettini (squalificato col Genoa), Dell’Orco e Vera in difesa; Imbula, Tachtsidis e Tabanelli in mediana; Lapadula (out anche lui contro i Grifoni, salvo accoglimento del ricorso), Babacar e Shakhov.

La squadra di Semplici, che in campionato se la vedrà col Brescia, altrettanto delicato confronto salvezza, potrebbe schierarsi così: Berisha; Cannistrà, Salamon, Felipe; Cionek, Missiroli, Valdifiori, Jankovic, Igor; Paloschi, Floccari.

Arbitrerà Giua di Olbia. In caso di parità al 90′, supplementari ed eventualmente rigori.