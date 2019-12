Abeti addobbati dagli alunni, la festa dell’albero durerà fino all’Epifania

Iniziativa dell’amministrazione di Castrignano del Capo in accordo con il Comprensivo guidato dalla dirigente Pamela Licchellin.

Quest’anno a decorare le piazze del comune di Castrignano del Capo e delle sue frazioni ci saranno anche dei piccoli abeti addobbati, da tutti gli alunni della scuola di Castrignano del Capo facente parte dell’istituto Comprensivo di Gagliano del Capo guidato dalla dirigente Pamela Licchellin. Nella mattinata di oggi i piccoli ecologisti si sono si sono riversati nelle piazze di Castrignano, Giuliano di Lecce, Salignano e Santa Maria di Leuca dove, utilizzando materiali riciclabili, hanno abbellito gli alberi offerti dall’amministrazioni e destinati ad essere piantumati in aree pubbliche subito dopo I’Epifania.

L’iniziativa e stata promossa dall’amministrazione comunale con un obiettivo ben preciso: “È importante afferma il consigliere Roberto Calabrese con delega all’ambiente- educare le nuove generazioni ad un’idea di ecologia che non si concentri solo in alcune giornate dedicate. Entrare nel mondo dell’ecologia richiede impegno e sensibilità e oggi, proprio i più piccoli, ci hanno insegnato che è possibile tutelare l’ambiente con il sorriso e I’entusiasmo”.