Operazione Tornado, indagati in 36: c’è anche il sindaco di Scorrano

Chiuse le indagini da parte della pm Maria Vallefuoco: in 36 indagati. Tra loro resta il sindaco di Scorrano.

Sono state chiuse le indagini da parte della pm Maria Vallefuoco sull’operazione Tornado che, nello scorso 24 giugno, aveva condotto all’arresto da parte dei carabinieri di 30 persone per vari reati tra cui droga, estorsione e associazione a delinquere.

Saranno 36 le persone che dovranno rispondere a vario titolo di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, danneggiamento seguito da incendio, detenzione abusiva di armi e di materiale esplodente, detenzione e spaccio di droga, estorsione, ricettazione, minaccia aggravata, porto abusivo di armi e sequestro di persona e violenza privata.

Tra gli indagati resta il sindaco di Scorrano, Guido Stefanelli, per concorso esterno in associazione mafiosa: al primo cittadino si contesta di aver promesso agli appartenenti al sodalizio criminoso l’aggiudicazione di appalti e servizi pubblici con particolare riferimento alla gestione del parco comunale La Favorita, con annesso bar e gestione parcheggi, in cambio di consenso elettorale. Tra gli indagati anche Massimiliano Filippo, uomo di fiducia dello stesso Stefanelli, che sarebbe stato portavoce delle istanze del clan al sindaco.