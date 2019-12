Piazza Italia, domani sit-in in Prefettura

I quindici dipendenti del punto vendita di Surbo-Mongolfiera rischiano di perdere il posto di lavoro.

Domani, giovedì 5 dicembre alle ore 11, è in programma un incontro tra Piazza Italia, sindacati e Prefettura per discutere della paradossale situazione in cui si ritrovano i 15 lavoratori del punto vendita di Surbo. La proprietà del Centro commerciale Mongolfiera, infatti, ha intimato all’azienda di lasciare liberi i locali entro e non oltre il prossimo 9 dicembre. Durante l’incontro in Prefettura, a cui parteciperà la segretaria provinciale della Filcams Cgil, Daniela Campobasso, i lavoratori resteranno in presidio in via XXV Luglio.