Raccolta di beni per l'Albania: servono alimenti, pannolini e abiti invernali

Tanta generosità per lòa èrima raccolta di beni organizzata in favore dei terremotati albanesi.

"Ieri sera c'è stata una grande affluenza per la raccolta a favore dei bambini delle zone terremotate dell'Albania. - fanno sapere dalla Bilblioteca di Sarajevo a Maglie - C'è chi è venuto fin da Ugento con un camioncino stra-carico di ogni bene possibile!

Sospendiamo la raccolta prevista per venerdì per la concomitanza di un evento in sede e per registrare e impacchettare tutto quello finora ricevuto. Faremo una seconda raccolta martedì prossimo!