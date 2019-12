Cosa sono gli 'zinzuli'? Su Rai1 la domanda da 10mila euro

Una domanda da 10mila euro ieri pomeriggio all'Eredità. "La grotta della Zinzulusa, in Salento, si chiama così per gli 'zinzuli' che in dialetto indicano cosa?" chiede il conduttore del celebre quiz di Rai1. La risposta è scontata per tutti i salentini, che conoscono bene la somiglianza delle stalattiti della grotta con gli stracci di stoffa. Un pò meno per i concorrenti del programma, che come prima risposta hanno avanzato l'ipotesi "Dolcetti di mandorla".