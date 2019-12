Castrì di Gusto: grande successo per la quarta edizione

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 in Piazza Caduti a Castrì di Lecce si è tenuta la quarta edizione di Castrì di Gusto.

In un festoso clima natalizio, tra i profumi della cucina tipica del Salento, quasi cento espositori hanno esposto i loro prodotti, selezionati tra le eccellenze del territorio nel campo dell’enogastronomia e dell’artigianato.



Il centro storico del borgo antico ha ospitato mostre e performance artistiche, lasciandosi scoprire dagli avventori in tutta la sua bellezza anche tramite visite guidate.



I più piccoli hanno avuto l’emozionante opportunità di incontrare dal vivo Babbo Natale, al quale hanno affidato sorrisi e desideri, hanno applaudito a spettacoli a loro dedicati ed hanno goduto di un’area attrezzata con gonfiabili e truccabimbi.



Interessantissima la Mostra delle Macchine di Leonardo da Vinci, un percorso tra le intuizioni e la passione del genio di Leonardo che ha affascinato visitatori di tutte le età.



Emozionante come sempre il tradizionale pranzo di comunità, un momento vero di incontro e scambio, tutti attorno allo stesso tavolo in un clima festoso, tra le deliziose tipicità culinarie.