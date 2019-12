Tessiture del Salento, contratto di solidarietà prolungato di altri 12 mesi

Oggi l’incontro al Ministero del Lavoro: l’impegno per la gestione degli esuberi.

Un altro anno di contratto di solidarietà alla Tessitura del Salento di Melpignano. Oggi, nella sede del Ministero del Lavoro a Roma, è stato raggiunto un accordo tra azienda e sindacati, alla presenza anche del presidente della Task force regionale per il Lavoro, Leo Caroli. Ora la società presenterà la domanda di proroga per 112 dipendenti su 113 (quindi tutti ad esclusione dell’unico lavoratore con contratto part-time presente in azienda). L’ammortizzatore sociale partirà il 22 dicembre, con una riduzione dell’orario di lavoro fino ad un massimo del 60%. Ogni tre mesi le parti si incontreranno in sede aziendale per verificare la gestione del contratto di solidarietà e l’evoluzione della situazione aziendale alla luce del piano industriale presentato nei giorni scorsi (con una previsione di 38-40 esuberi).

Alla base della richiesta di proroga del contratto di solidarietà c’è la netta diminuzione dei consumi di prodotti tessili e la difficoltà a reperire nuovi clienti. Condizioni che provocano, a dire dell’azienda, uno squilibrio finanziario e gestionale, al punto da stabilizzare la capacità produttiva dello stabilimento di Melpignano al 30-40% delle sue potenzialità. Per i sindacati invece la proroga del contratto di solidarietà è un modo per favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Da parte sua la Regione Puglia condividerà con l’azienda una serie di azioni per mantenere i livelli occupazionali.