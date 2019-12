Rifiuti abbandonati in strada, nel brindisino trovate 17 discariche a cielo aperto

Prosegue l’attività di monitoraggio e contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. Individuati altri 17 siti da sottoporre a bonifica nel mese di novembre, deferito un soggetto per gestione illecita di rifiuti.

Diciassette discariche a cielo aperto individuate nell’attività di monitoraggio e contrasto dei carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi sul territorio di competenza.