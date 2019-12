Liverani prima di Spal-Lecce: "Consapevoli dei nostri mezzi, vogliamo passare il turno"

Le parole del tecnico prima della gara di Coppa Italia contro la Spal di domani.

Nella conferenza pre-gara prima del turno di Coppa Italia, il tecnico dei salentini, Fabio Liverani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Le vittorie ottenute su dei campi importanti, come quella di sabato scorso a Firenze danno sempre più autostima. La squadra inizia ad avere grande consapevolezza nei propri mezzi, le certezze aumentano, anche se abbiamo sempre i nostri difetti”.

“Per la gara di domani – ha aggiunto - saranno sicuramente out Mancosu, Dumancic, Farias e Meccariello. Abbiamo con noi quattro ragazzi della Primavera, qualcuno di loro andrà in panchina e poi vedremo strada facendo. Lapadula credo giocherà, non so quanto, ma farà parte della partita. Dovrò cercare di costruire una squadra che può tenere il campo e provare a vincere”.