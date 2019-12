Tim Cup, il Lecce rivisita la Spal: programma e arbitri della tre giorni di Coppa Italia

Spal-Lecce in campo alle 18 di mercoledì, dirige Giua di Olbia. Chi vince va a San Siro contro il Milan a gennaio.

Si parte domani pomeriggio alle 15 con il quarto turno eliminatorio di Tim Cup che vedrà, tra le altre, in scena il Lecce al “Mazza” di Ferrara contro la Spal. Calcio d’inizio alle ore 18 di mercoledì con diretta su Raisport. Dirige Giua di Olbia. In caso di parità al novantesimo, si giocheranno supplementari e, eventualmente, si tireranno i rigori. Chi passa tra Spal e Lecce andrà a giocare a San Siro contro il Milan a gennaio. In campionato, il 25 settembre scorso, il Lecce colse la sua seconda vittoria esterna e stagionale, passando al “Mazza” per 3-1 coi due rigori realizzati da Mancosu e il gol di Calderoni, Di Francesco per gli emiliani.

Di seguito tutto il programma della tre giorni di Coppa Italia con le relative designazioni arbitrali:

mar. 03/12 h 15

Cremonese-Empoli: Daniel Amabile di Vicenza (Rossi M.-Sechi; IV Illuzzi)

mar. 03/12 h 18

Genoa-Ascoli: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Tardino-Maccadino; IV Serra)

mar. 03/12 h 21

Fiorentina-Ciittadella: Ivano Pezzuto di Lecce (Raspollini-Scarpa; IV Prontera)

mer. 04/12 h 15

Sassuolo-Perugia: Simone Sozza di Seregno (Grossi-Cipressa; IV Camplone)

mer. 04/12 h 18

Spal-Lecce: Antonio Giua di Olbia (Colarossi-Marchi; IV Aureliano)

mer. 04/12 h 21

Udinese-Bologna: Marco Piccinini di Forlì (Fiorito-Imperiale; IV Ros)

gio. 05/12 h 18

Parma-Frosinone: Federico Dionisi di L’Aquila (Baccini-Schirru; IV Minelli)

gio. 05/12 h 21

Cagliari-Sampdoria: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Bresmes-Vecchi; IV Marini).