Demar Monteroni: sport, solidarietà e cultura

Sabato scorso al Palazzetto del Velodromo degli Ulivi, nel corso della gara valevole per la 7ma giornata del Campionato Regionale di Serie D di Volley Femminile, vittoria della solidarietà e dell’impegno civile.

Anche quest’anno infatti la Monteroni Volley ha aderito alla campagna promossa dalla Fipav Regionale a sostegno della lotto alla violenza contro le donne in ricordo di Federica De Luca, arbitro nazionale, e del suo piccolo Andrea scomparsi nel 2016 in una tragedia familiare. Nel pre-gara breve momento di riflessione sull’argomento con il contributo dell’Associazione Fidapa rappresentata dal Past President, Avv. Maria Rosaria Imbriani, che ha letto il comunicato ufficiale redatto dalla Fipav per illustrare le iniziative per la “Settimana di Federica” e dal Presidente, Avv. Anna Pecora, che ha declamato una poesia scritta da lei stessa e dedicata alle donne vittime di violenza.

Le giocatrici della Demar Monteroni hanno offerto poi ad ognuna delle atlete della squadra avversaria e all’arbitro una rosa rossa con un fiocchetto bianco, in memoria della tragedia che ha colpito per l’appunto una donna ed un bambino, mentre alle spettatrici presenti in tribuna é stata donata la coccardina simbolo della lotta alla violenza di genere. - Questa volta non vogliamo parlare di risultati sportivi, dei quali parla già la classifica - afferma il Vice Presidente Aldo Ido, - ma vogliamo ringraziare la Federazione e gli ospiti di Fidapa che ci hanno permesso di dimostrare che lo Sport non è solo agonismo, gioco, divertimento, spettacolo, ma è e dev’essere anche impegno sociale, vettore di cultura e fonte di valori. Questo è il progetto Monteroni Volley e siamo contenti ed orgogliosi di aver dato prova che in campo ci si può emozionate tanto per la gioia di una grande vittoria, quanto per i bei versi di una toccante poesia.

L’impegno con la solidarietà continua comunque con la gara in casa del 21 dicembre p.v. che ci vedrà ospitare l’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro.