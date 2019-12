Showy boys, tre punti contro il Calimera

Una Showy Boys cinica quella che, nella quinta giornata del campionato regionale di serie D, ha conquistato i tre punti contro il Volley Calimera Bcc Leverano.

È bastata appena un’ora di gioco ai ragazzi di mister Nuzzo per festeggiare la vittoria al cospetto di una bellissima cornice di pubblico.

Dopo l’ultima partita casalinga contro il Frascolla Taranto, anche nel match con il Calimera, i tifosi e gli appassionati bianco-verdi hanno risposto all’invito della società e della squadra riempiendo le gradinate del Palazzetto dello Sport “Fernando Panico”.

Partita tutta in discesa per i galatinesi che, senza intoppi, chiudono i set con il punteggio di 25-15, 25-14 e 25-18.

Il calore del pubblico ha trascinato i giovani della Showy Boys verso un successo che vale ancora il primo posto in classifica (15 punti), in attesa di affrontare le squadre favorite del torneo, già ad iniziare da Domenica 8 dicembre quando i bianco-verdi saranno ospiti del Volley Alezio.

“In questa prima parte del torneo è importante mettere da parte quanti più punti possibile e fare tesoro di queste vittorie che fanno morale e sono di incoraggiamento per i nostri giovani – dichiara il tecnico Gianluca Nuzzo – da questo momento saremo chiamati a delle sfide molto impegnative in cui la squadra dovrà rispondere al massimo delle potenzialità e lottare con tutte le sue energie”.

Nel campionato under 18, la Showy Boys Galatina si è imposta per 3-0 in casa della Leo Shoes Casarano. Gara ben giocata dai ragazzi di mister Nuzzo che si aggiudicano i parziali per 19-25, 18-25 e 14-25. Prossimo impegno, lunedì 2 dicembre, in casa del Progetto Azzurra Alessano.

Il team under 16, invece, perde sul campo della Sbv Olimpia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-16, 26-24) e nella gara in calendario venerdì 6 dicembre affronterà l’Uggiano (ore 19 presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Noha).