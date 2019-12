Danni da maltempo, dal Cdm 2 milioni di euro per i Comuni pugliesi

Il primo stanziamento riguarda gli interventi più urgenti.

Il Consiglio dei Ministri ha stanziato per la Puglia due milioni di euro euro per consentire di far fronte in maniera urgente ai danni causati dal maltempo. In un secondo momento si aggiungeranno altre risorse da utilizzare per i danni a luoghi pubblici e infrastrutture viarie e portuarie. Lo fa sapere il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

Tra i 60 comuni pugliesi a cui saranno destinate le risorse anche Altamura, Taranto, Maruggio, Gallipoli Porto Cesareo, Taviano, Nardò, Calimera, Ruffano, Corigliano e gli altri comuni della province di Lecce, Bari, Brindisi e Taranto che hanno collaborato con la Regione Puglia alla definizione dei danni subiti.