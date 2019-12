"Barawards 2019" al Quantobasta: suo il miglior bar team d'Italia

L'ennesimo riconoscimento al locale salentino premia la bravura di tutta la squadra.



Ancora una volta il cocktail bar leccese porta a casa un importante premio. Questa volta è stato tutto lo sfaff ad essere premiato: il Barawards 2019 per il miglior bar team dell'anno è andato al Quantobasta. La notizia è giunta ieri in serata, quando a Milano si è svolta la più importante manifestazione di settore promossa dalla redazione di Bargiornale. Questo è solo l'ultimo degli importanti riconoscimenti che il cocktail bar di Diego Melorio e Andrea Carlucci è stato capace di collezionare negli ultimi anni. Dal premio come rivelazione, al quello come miglior cocktail bar d'Italia, a quelli personali per i bartender.

Il team del Quantobasta, che quest'anno ha sbaragliato un'agguerrita concorrenza proveniente da locali di tutta Italia, è composto da Rocco Ronzini, Giovanni Maffeo, Mattia Marti, Giuseppe Vicinanza e Giovanni Ture.