Provano a svaligiare sala giochi ma scatta l'allarme, sfuma il furto a Carmiano

I ladri volevano portarsi via la macchinetta cambiasoldi all'interno della sala giochi Planet Game.

Tentano il furto in una sala giochi di Carmiano ma scatta l'allarme e i ladri scappano a mani vuote. E' accaduto nella notte in via Veglie, angolo Montegrappa, ai danni della Planet Game.

In due, incappucciati, sono entrati in sala giochi armati di flessibile, martelli e altri attrezzi da scasso intenzionati ad impossessarsi della macchinetta cambia soldi. I tentativi di sradicamento della cassaforte ancorata al muro hanno fatto scattare l'allarme che ha richiamato sul posto una pattuglia dell'istituto di vigilanza privato Alma Roma. Insieme alle pattuglie di guardie giurate, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Campi che hanno constato che i ladri si erano già dileguati. La macchinetta cambia soldi, tranne qualche graffio di flessibile alla struttura, è rimasta al suo posto insieme al suo contenuto grazie al rapido intervento.