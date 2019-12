"Strade volontarie" nel Salento: al via il festival del volontariato

Spettacoli teatrali, fotografia, mostre, laboratori, libri, esperimenti sociali, pittura, musica e tantissimo altro, tutto ispirato al tema del volontariato.

Dal 3 al 7 dicembre approda a Lecce, passando per Brindisi, Taviano, Parabita e Corsano, “Strade volontarie - Festival del Volontariato”, organizzato dal CSV (Centro Servizi Volontariato) Salento, con il patrocinio della Provincia di Lecce e di Regione Puglia, Città di Lecce, Città di Corsano, CSV Net, Arcidiocesi di Lecce, la collaborazione di Unione sportiva Lecce, Coop Alleanza 3.0, Polo bibliomuseale di Lecce e Tanti per tutti e l’adesione di ben 91 associazioni salentine.

Numerose le attività che le associazioni e gli enti partecipanti organizzano nella cinque giorni, che si propone come un’occasione non convenzionale di raccontare il Terzo settore. I protagonisti saranno i volontari, che animeranno le comunità attraverso l’arte e la creatività.

“Il Festival è una vetrina e un’occasione di incontro tra i volontari e la cittadinanza, attraverso un percorso nuovo. Un ruolo, quello del Terzo settore, sempre più importante, che ha trovato pieno riconoscimento istituzionale nella recente celebrazione che il Senato della Repubblica ha voluto tributare attraverso la Prima Festa del Volontariato”, spiega Luigi Conte, presidente CSV Salento.

Ecco il ricco programma del Festival “Strade volontarie”.

Martedì 3 dicembre, nell’ex Convitto Palmieri a Lecce, ore 17.30, al via l’apertura del Festival con i saluti istituzionali e il momento “In ricordo di Luigi Russo”, scomparso recentemente, per dieci anni alla guida del CSV Salento. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, si terrà la presentazione di un estratto del video/spettacolo realizzato dall’associazione volontari Giovani e Handicappati. Momento clou sarà, poi, l’inaugurazione della mostra fotografica “Tanti per Tutti”, frutto del progetto realizzato da Fiaf-Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e CSVnet, con l’obiettivo di mettere a disposizione della collettività una ricca documentazione fotografica sul volontariato in Italia. L’allestimento sarà visitabile fino al 7 dicembre. Ed ancora lo spettacolo “L’Urlo”, curato da Alibi Teatro. Si tratta di un monologo tutto d’un fiato che ferma lo spettatore, aggancia il discorso con una scusa qualsiasi e lo trascina nell’esperienza, ormai così rara, di un incontro in carne ed ossa con uno sconosciuto, con l’altro da noi.

Mercoledì 4 dicembre, all’ex Convitto Palmieri a Lecce, alle ore 9, i Laboratori per le bambine e i bambini delle scuole primarie, a cura di Arte Musica e Mestieri, Così come Sei, Emergency, Laici Comboniani, Tribù Digitale, Associazione volontari Giovani e Handicappati, Cuore e Mani aperte verso chi soffre. Alle ore 18, si terrà la presentazione del libro “Trallalà” di Simona Toma. L’autrice dialogherà con Michela Santoro, libreria Idrusa - associazione NarrAzioni. In collaborazione con: Alzheimer Lecce, Alzheimer Salento, Madonna della Coltura onlus.

Giovedì 5 dicembre, il centro storico di Lecce, a partire dalle ore 9, si colorerà di attività e laboratori in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato. L’iniziativa è la prima “Mappa del Volontariato - Scoprire il volontariato attraverso la scoperta della città”, riservata agli studenti degli istituti superiori (con iscrizione obbligatoria). Il cammino diventa metafora del lavoro volontario: i ragazzi, divisi in squadre e supportati da mappe andranno alla scoperta del volontariato della provincia di Lecce. In collaborazione con: Agedo Lecce, Astsm, Avis provinciale, Avo “Moscati”, Così come sei, CulturAmbiente, Emergenza Surbo, La chiave d’argento, Laici Comboniani, Marco 6,31, Protezione Civile Poggiardo Vaste, Vulcanicamente. Alle ore 12, nell’ex Convitto Palmieri a Lecce, ci sarà la premiazione della Mappa del Volontariato, in collaborazione con l’Unione Sportiva Lecce. Alle ore 16, nel Salone del Centro di solidarietà a Parabita, si terrà il Convegno a conclusione del progetto “Nonni e nipoti si incontrano per...”, promosso dal Centro di Solidarietà “Madonna della Coltura” Onlus, finanziato nell’ambito del programma Puglia Capitale Sociale. Alle ore 17, a Brindisi, nel Salone di rappresentanza del palazzo della Provincia, sarà la volta del Meeting del Volontariato, a cura di CSV Poiesis di Brindisi. Alle ore 18.30, nel Palazzo Marchesale a Taviano, l’associazione Le Ali e l’Amministrazione comunale promuovono “Facciamo Cerchio”, tavola rotonda con e per le associazioni del territorio.

Venerdì 6 dicembre, alle ore 20, nell’Auditorium comunale a Corsano, “In ricordo di Luigi Russo”, video che ripercorre le tappe della sua vita e il suo impegno sotto il profilo della cittadinanza attiva. Poi andrà in scena “Il Castello dei Tranelli”. Lo spettacolo, nato dalla produzione della compagnia stabile di Aldo Augieri, dalle collaborazioni con il Teatro di Ateneo, con l’Astsm (Associazione Salentina per la Tutela della Salute Mentale) e dai laboratori con gli utenti del Csm (Centro salute mentale) di Lecce, indaga nella creatività della minoranza estrema, del limite, in un elogio della diversità. Sarà anche possibile visitare la mostra di pittura “Briciole di Sole - La bellezza della diversità”, promossa da Avo (Associazione volontari ospedalieri) Maglie, realizzata in occasione dell’omonimo premio letterario-artistico.