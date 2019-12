Con la moto da cross tra i sentieri del parco: individuati e multati in cinque

Cinque motocrossisti beccati ieri dalle guardie Agriambiente tra i sentieri del parco.

La bella giornata di sole probabilmente li ha incoraggiati a una emozionante sortita tra i sentieri del parco di Portoselvaggio, dove però hanno incontrato le guardie Agriambiente di Nardò, coordinate da Toni Russo, che li hanno bloccati, identificati e sanzionati. Si tratta di cinque motocrossisti che hanno violato uno dei divieti contemplati dalla legge regionale n. 6 del 15 marzo 2006 (la legge che ha istituito il parco naturale regionale Portoselvaggio e Palude del Capitano), in particolare quello relativo al transito di mezzi motorizzati nell’area del parco. È successo nella mattinata di ieri, domenica 1 dicembre, quando è scattato il blitz delle guardie Agriambiente, unitamente alle G.E.V. Endas, richiamate dai forti rumori generati dalle moto e pronte a chiudere possibili vie d’uscita e di fuga da parte dei trasgressori. Dopo la formalizzazione delle sanzioni, che ammontano a 51,64 euro ciascuno, i cinque sono stati accompagnati all’esterno del parco.

In questi giorni, peraltro, l’attività delle guardie Agriambiente si sta concentrando sui controlli nei riguardi di chi effettua la raccolta dei funghi, altro divieto che vige nell’area del parco di Portoselvaggio.