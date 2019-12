Barca a vela in balia delle onde al largo: salvati 56 migranti, tra loro 5 bimbi

Le operazioni si sono rese più difficoltose a causa delle condizioni meteomarine.

Sono stati intercettati dalla capitaneria di porto al largo di Leuca 56 migranti di presunta nazionalità curda, siriana e irachena, su una barca a vela in balia delle onde.

A causa della situazione metereologica le operazioni di sbarco si sono presentate più difficoltose, ma il trasbordo e lo sbarco sono volti a termine: a terra sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Lecce che stanno prestando soccorso e assistenza ai migranti.