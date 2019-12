Calcio a 5 non vedenti, Ascus Lecce vince il derby col Bari

L’Ascus Lecce fa suo il derby contro il bari con una doppietta di Cervelli.

È inarrestabile la marcia dell’Ascus Lecce nel campionato di calcio a 5 Categoria B1 Non Vedenti Assoluti. Ieri sera i giallorossi hanno fatto loro il derby superando la Asd Uic Bari con il risultato di 2-1. Una doppietta di Massimo Cervelli ha regalato la vittoria alla squadra guidata da Antonio Potenza. Dopo un primo tempo ricco di emozioni con occasioni da rete da una parte e dall’altra, Cervelli segna al primo minuto della ripresa raddoppiando pochi minuti più tardi. Nel finale c’è gloria per l’ex Ascus Massimo Dattolico, che accorcia le distanze. La gara si è disputata a Bari nell’ambito della quarta giornata di campionato indetta dalla Fispec (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi). Con questa vittoria l’Ascus resta al comando della classifica al netto di quattro successi in altrettante partite. La formazione presieduta da Cervelli (presidente - giocatore) è scesa in campo a Bari con Mattia Persano, Pantaleo Bortone, Davide Dongiovanni, Antonio Capeto e Massimo Cervelli, autentico match winner del derby.