Pubblicato il bando Sanitaservice: 159 assunzioni a tempo indeterminato

Per accedere alle preselezioni è sufficiente il diploma di scuola media inferiore.

Pronto il bando di Sanitaservice per l'assunzione di 159 unità a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato da impiegare a servizio della Asl. La procedura di selezione è stata indetta con determina dell'amministratore unico, Luigino Sergio pubblicata oggi sul sito.

er la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti: - avere compiuto il diciottesimo anno di età; - avere f idoneità psico-fisica all'impiego; - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; - godere dei diritti civili e politici; essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con le pubbliche amministrazioni; non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione; - essere in possesso di diploma di scuola media inferiore; I candidati dovranno inoltrare la propria istanza di partecipazione in busta chiusa, a mezzo servizio postale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del bando, sul sito di Sanitaservice ASL Le, all'indirizzo elettronico www.sanitaserviceaslle.it.