Un alloggio gratuito per i familiari del pazienti del Fazzi: apre le porte "Casa Moscati"

Mercoledì 4 dicembre alle 11 l'inaugurazione dell'alloggio. Un segno d'amore dell'associazione "Vento nuovo" nel segno dell'operato di San Giuseppe Moscati.



“Vento Nuovo” apre le porte di “Casa Moscati”, un alloggio ai familiari di chi è costretto al ricovero presso le strutture sanitarie del territorio, provenendo da fuori città. Questo segno d’amore nasce per ripercorrere l’operato della Chiesa e di San Giuseppe Moscati nei confronti dei sofferenti. Giuseppe Moscati, era un medico napoletano che prestava gratuitamente il suo servizio; per questo l'accesso in "Casa Moscati" prevederà una donazione volontaria esclusivamente al fine di sostenere il prosieguo dell'opera stessa.

L'inaugurazione si terrà il 4 dicembre alle 11 alla presenza dell'arcivescovo Michele Seccia,. La struttura si trova in via G. Pascoli n. 8, zona Aria Sana.



Casa Moscati è ubicata a breve distanza dai Presidi Ospedalieri di Lecce. Per accedere ai servizi occorre solo sottoscrivere il regolamento d’accoglienza ed esibire all’operatore una certificazione che attesti il ricovero dell’ammalato. L’appartamento è stato donato dal dott. Franco Nicolardi.



L'Associazione di Promozione Sociale "Vento Nuovo", guidata dal diacono Carlo Mazzotta e da Eugenio Moccia, è stata costituita nel 2014 con la volontà di essere segno nel territorio salentino di una vera promozione sociale operando nell'accoglienza, per i senza fissa dimora fino al 2017, per i richiedenti asilo (in convenzione con la Prefettura di Lecce) fino a giugno 2019. Inoltre numerose sono le intese e i progetti con le Istituzioni del territorio tra cui:



- Progetto "Casalverde", messa a coltura di terreni finalizzato all'inserimento lavorativo di persone a noi affidate dall'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, dall'ottobre 2017 fino ad oggi.