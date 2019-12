È scomparso Bruno Martina: l'impegno in politica e per il lavoro

Martina era stato attivo politicamente con i socialisti e nel Partito Democratico.



Era conosciuto da molti per il suo impegno politico. E' scomparso nella giornata di ieri Bruno Martina, 50 anni, funzionario dell'Università del Salento ed ex esponente del Pd leccese. Martina, che era malato da tempo, ha lasciato in chi lo ha conosciuto il ricordo di un uomo impegnato nella politica e per il lavoro. Sono in tanti a ricordarlo in queste ore sui social network.

I funerali di Bruno Martina si svolgeranno oggi, lunedì 2 dicembre, nella chiesa di Santa Lucia a Lecce.