Schianto nella notte sulla Ss 101: tre feriti

L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 22: un’auto ha distrutto il bivio del guardrail.



Schianto sulla statale Lecce-Gallipoli: è accaduto ieri sera intorno alle 22 all’uscita per il porto. Una Renault Clio è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro il bivio di separazione del guardrail. A bordo dell'auto viaggiavano quattro persone, tutte della provincia di Lecce, tre delle quali sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. Illeso invece il conducente.

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118.



(Foto da Protezione Civile Salento)