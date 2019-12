Smonta il vecchio bagno e lascia gli scarti in piazza: l'ira del sindaco

Il primo cittadino di Sternatia Massimo Manera annuncia la caccia allo "sporcaccione".

Rifà il look al bagno e lascia gli scarti in piazza: nottetempo lo “sporcaccione” ha scelto una piazzola centrale di Sternatia per liberarsi di water, bidet, lavandino e mobiletto bagno. A lui è indirizzato lo sdegno del sindaco Massimo Manera che non usa mezze parole per definirlo e promette battaglia: “Un PORCO stanotte ha depositato questi rifiuti in una piazza del centro di Sternatia. Faremo di tutto per scoprirlo! In altre epoche il malfattore si sarebbe potuto esporlo al pubblico ludibrio!!!