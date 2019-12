Raccolta beni per l’Albania: il Salento si mobilità dopo il terremoto

Diversi i punti di raccolta in Provincia di Lecce: centri attivi a Lecce e Maglie.

Beni di prima necessità per gli albanesi: le raccolte nel Salento non si fermano dopo il sisma devastante che ha colpito in particolare Durazzo.

A Lecce sarà, possibile donare per tutta la settimana in Piazzale Cuneo.

A Maglie si sono mossi il Gruppo di acquisto solidale, e la Biblioteca di Sarajevo, presso la cui sede si potrà donare:

martedì 3 dalle 18.30 alle 20.00

venerdì 6 dalle 19.00 alle 20.30

martedì 10 dalle 18.30 alle 20.00

Servono prodotti per bambini: latte, biscotti, succhi di frutta, omogeneizzati, coperte e vestiti (anche usati ma in buone condizioni), pannolini, salviette, biberon.