Eccellenza: è derby Ugento - Gallipoli. In forse il match dell'Otranto

Tredicesimo turno di Eccellenza con l'incognita Martina calcio. La società del presidente Piero Lacarbonara, vive una fase di crisi con l'ambiente cittadino e pare essere pronta alla smobilitazione. Inoltre, le direttive societarie dovrebbero indurre la squadra a non scendere in campo nella giornata odierna. In dubbio quindi il match della prima squadra in casa dell'Otranto allenato da Gigi Bruno.

Tra le salentine, riflettori puntati sul derby Ugento – Gallipoli. I locali dopo una fase di appannamento puntano a ripartire, gli ospiti da par loro, sono a caccia di un successo per allontanare la zona play-out.

Match ad alta tensione e con in palio punti importanti per la salvezza si gioca al Deghi stadium, tra i padroni di casa allenati da Giuliatto e l'Orta Nova. Tredici i punti in classifica per entrambi, chi perde rischia.

Il Corato capolista sarà invece impegnato nel testa-coda contro il San Severo. Il Molfetta secondo ospita in casa la Vigor Trani di bomber Pecci.





Eccellenza, 13ª giornata, ore 14.30

San Severo-Corato: Mallardi di Bari; Vieste-Audace Barletta: Consales di Foggia; Barletta 1922- Uc Bisceglie: Palmieri di Brindisi; Deghi-Team Orta Nova: Lacerenza di Barletta; Molfetta-Trani (ore 16): Zoppi di Firenze; Otranto-Martina Franca: Sciolti di Lecce; Ugento-Gallipoli: Valentini di Brindisi; Fortis Altamura-San Marco (giocata ieri) 3-1.