Promozione, lotta serrata al vertice: tre squadre in due punti

Derby interno per il Racale capolista contro il Veglie che cerca punti salvezza. Una sfida, che classifica alla mano, dovrebbe essere di facile conquista per la squadra di mister Sportillo.

Il tredicesimo turno presenta invece impegni tosti per le inseguitrici Manduria e Matino. Insidiosa si preannuncia la trasferta del team messapico: i ragazzi di mister Cosma sono ospiti sul campo dell’Aradeo, che punta al successo interno per mantenersi fuori dalle zone calde. Derby spettacolo, aperto ad ogni pronostico, si gioca invece sul campo del Novoli dove è atteso il Matino di Branà. Un match importante per la classifica di entrambe le squadre.

L’Ostuni, quarta forza del torneo, ospita in casa il Brilla Campi di Patruno, e parte favorito. Gara interessante anche in Maglie-Avetrana. Due squadre attrezzate con giocatori di spicco per la categoria, ma sinora dal percorso altalenante.

In coda, vietato distrarsi per il Leverano che riceve il Taurisano stabile nei quartieri alti. Lo impone la classifica. Allerta del Carovigno sul campo del Sava e dell’Uggiano, fanalino di coda, che ospita lo Scorrano in risalita.



Promozione Girone B - 13ª giornata, ore 14.30

Maglie-Avetrana: Leopizzi di Lecce; Aradeo-Manduria: Rutigliano di Lecce; Racale-Veglie: De Paolis di Lecce; Novoli-Matino: Schirone di Taranto; Ostuni-Campi: Raimondo di Taranto; S.F.Leverano-Taurisano: Capotorto di Taranto; Sava-Carovigno: Colazzo di Casarano; Uggiano-Scorrano: Caldarano di Lecce.