Inizia l'inverno meteorologico: 4 gradi di minima nella notte

Oggi, 1 dicembre, per convenzione internazionale, inizia la stagione invernale meteorologica, mentre per l'inverno astronomico bisognerà attendere la giornata del 22 dicembre.

La nuova stagione comincia con temperature minime dal tipico "sapore invernale" nelle zone interne extra-urbane e negli avvallamenti: tra tutte, spicca la temperature minima di poco superiore a zero gradi registrata presso la depressione carsica di Sarolo, in provincia di Brindisi. In provincia di Lecce la minima di Lequile fa segnare 4 gradi.

Invece, come di consueto in queste circostanze , tutt'altra storia nei centri urbani e lungo le coste, dove i valori minimi risultano anche ben al di sopra della soglia dei +10°.

