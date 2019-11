Morta investita da un ubriaco: i suoi gattini cercano una casa

Morta investita da un automobilista ubriaco, il web si mobilita per cercare una casa ai suoi gattini. Tatiana Renna, la 32enne che ieri ha perso la vita a Poggiardo mentre guidava la sua bicicletta, era una grande amante degli animali, dei gatti in particolare, che cercava di accudire e salvare dalla strada. Con la sua prematura e tragica scomparsa i gattini che lei accudiva con tanto amore hanno un urgente bisogno di casa. Temporaneamente di loro si stanno occupando l'Ufficio di Polizia Locale e il canile comunale, ma è necessario trovare delle famiglie che li adottino.



Per info contattare questo profilo Facebook