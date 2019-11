Villaggio Natalizio a Martano: appuntamento con le tradizioni e l'artigianato

La quinta edizione in scena dal 6 all'8 dicembre presso il Palazzo Baronale.

Tra artigianato, prodotti tipici, street food e intrattenimento per i più piccini, pittura estemporanea e mostra d’arte a cura di Gianna Stomeo, assaggi di pittule, castagne e ricotta fritta, percorsi di degustazione guidata alla birra e aperitivi tra le vie del centro storico!

E dall’1 al 30 dicembre via al “Concorso Fotografico Natale Salentino”

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, l'antico palazzo Baronale di Martano (Le) torna a vestirsi di Natale con la quarta edizione del Villaggio Natalizio, allestito all'interno delle sue storiche sale dall'associazione "L'Orizzonte".

Una tre giorni ricca di iniziative ed eventi, con oltre 50 espositori di artigianato, prodotti tipici e street food incorniciati dall'atrio e dalle splendide sale dell'antico palazzo. Il villaggio si accenderà di luci e colori e un enorme albero di Natale terrà tutti con il naso all'insù, e l'artigianato, la degustazione e la vendita di prodotti tipici allieteranno le serate facendo vivere a pieno l'atmosfera pre natalizia.

Il primo appuntamento è fissato venerdì 6 alle ore 17:00, per l'inaugurazione del Villaggio Natalizio che darà il via all’evento aprendo al pubblico il percorso natalizio tra artigianato e street food. Alle 18:30 la prima delle degustazioni guidate di birra con Birrificio OLD 476 a cura di Birrofilia.it

Sabato 7 si parte dalle 10:00 di mattina a far visita agli stand nel Palazzo Baronale, mentre alle 18:00 appuntamento con l’associazione Fichi D’India per l’intrattenimento dedicato ai più piccoli e alle 18:30 nuova degustazione guidata con Birra Cellina a cura di Birrofilia.it.

Domenica 8 start alle ore 10 con l’apertura degli stand artigianali ed enogastronomici. Il Villaggio di Natale sarà animato per tutto il giorno dagli spettacoli da artisti di strada e non mancherà di ospitare Santa Claus, che grazie all’associazione Fichi D’India alle 18:00 raccoglierà le letterine dei più piccoli a lui rivolte e avrà già alcuni doni da distribuire in anticipo!

Alle 18:30 ultima degustazione guidata con Birra Skipa a cura di Birrofilia.it e alle 18:45 via alla musica sulle scatenate note di pizzica e folk della band “Li Vasapiedi”, per chiudere in musica la quinta edizione del villaggio natalizio!

Per tutte le giornate tante altre iniziative per coinvolgere i presenti tra un giro di shopping e una degustazione!

Ci si potrà unire agli amici di Cortili Aperti Martano per un aperitivo passeggiando nel centro storico mentre ci si dedica a del sano shopping natalizio di qualità e soprattutto a km0; con “Happy Acam Tour”, accoglienza negli esercizi commerciali associati ACAM che forniranno un lieto ristoro con cioccolata calda, pandizenzero e punch per grandi e piccini; l’artista Gianna Stomeo, in mostra nelle sale del castello, curerà inoltre un percorso di pittura estemporanea dedicata ai più piccoli; e per finire, tra le luci e i colori del Villaggio Natalizio, un invito in più per stuzzicare i palati più golosi: pittule, castagne, ricotta fritta e tante altre prelibatezze da degustare per le vie del centro storico a cura di “Nonna Consiglia”!

Inoltre, nell’ambito della quinta edizione del Villaggio Natalizio, Associazione l’Orizzonte in collaborazione con Associazione Acam organizza il “Concorso fotografico Natale salentino”, l’iniziativa per raccontare il Natale attraverso immagini, momenti e tradizioni che racchiudano con uno scatto il senso più profondo delle festività. Dall’1 al 30 dicembre si potranno candidare i propri scatti caricandoli sulla pagina Facebook Concorso Fotografico Natale Salentino . Premi in palio per le prime tre classificate, votate online dagli utenti entro martedì 7 gennaio!

Orari di apertura Villaggio Natalizio:

Venerdì 6: 17:00 - 21:00

Sabato 7: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 21:00