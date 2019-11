Grosso ramo si stacca e lo colpisce violentemente alla testa: muore sul colpo

È accaduto questa mattina ad Alezio: vittima dell’incidente un 49enne del posto.

Ennesima tragedia nel Salento: dopo il brutto incidente stradale che ha visto la morte di una infermiera 32enne, ieri sera, a Poggiardo, questa mattina c’è una nuova vittima, un 49enne di Alezio, morto durante alcuni lavori in un podere sulla via per Gallipoli.

Non è ancora ben chiaro la dinamica del drammatico incidente, ma l’uomo è stato colpito alla testa da un ramo, staccatosi improvvisamente da un albero e che non ha detto alla vittima il tempo di ripararsi per schivarlo.